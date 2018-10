Auto belandt op kop op A50 bij Renkum: weg dicht

Gemeente Renkum zet zaag in bossen voor 'toekomstbo­men'

6 oktober DOORWERTH/ HEELSUM - De Valckeniersbossen in Doorwerth en de Wilhelminabossen in Heelsum worden komende winter uitgedund. Door het omzagen van bepaalde bomen in de gemeentelijke wouden wordt meer ruimte gemaakt voor zogenoemde 'toekomstbomen'.