Auto maakt ‘behoorlijke klap’ op A50 bij Renkum: file opgelost

Boeren huiverig voor laag overvlie­gen­de Hercules­sen

1 juli NIJMEGEN - Het luchtruim boven delen van het oosten van het land is vandaag het domein van C130 Hercules vliegtuigen van Defensie. De imposante toestellen zullen laag overvliegen en ook landingen uitvoeren. Het is een onderdeel van de grote oefening Orange Bull. Mooi voor vliegtuigspotters. Maar boerenorganisatie LTO is huiverig.