Auto op de kop en caravan op de zijkant, lange files op snelwegen rond Arnhem

Papierfa­briek Parenco schakelt over op zeevaart

28 juni RENKUM Papierfabriek Parenco in Renkum is sinds vandaag een zeevarend bedrijf. Zo'n 1200 ton aan papierrollen wordt sinds vanochtend in een zeeschip geladen. Het bedrijf vervoert zijn papier voor de afnemers op de Britse markt voortaan per schip in plaats van per vrachtwagen.