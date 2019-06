Auto op de zijkant op de A50 bij Renkum zorgt voor file

Brandweer rukt in korte tijd twee keer uit naar papierfa­briek Parenco

1 juni RENKUM - In de papierfabriek van Parenco in Renkum heeft vrijdagnacht een brand gewoed. Een kapotte batterij die vlam vatte in een bak met oud papier is hiervan de oorzaak. Zaterdagochtend moest de brandweer voor dezelfde brand terug naar de fabriek.