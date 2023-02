Auto raakt van de weg in Oosterbeek en rijdt tegen pilaar in tuin

Michael uit Renkum met Elvis Matters Band naar Ziggo Dome na finale ‘Battle of the Bands’: ‘Overrompe­lend’

Renkumer Michael van Werven staat in april drie keer in een uitverkochte ZiggoDome. Van Werven is drummer bij de Elvis Matters Band. Die won zaterdagavond de finale van het SBS-programma The Tribute - Battle of the Bands.