Auto slaat over de kop, andere botst tegen vuilniswagen in Oosterbeek

Door de aanrijding is één van de auto’s over de kop geslagen. Hulpverleners zijn momenteel bezig de automobilist uit de wagen te bevrijden. De andere auto is tegen de vuilniswagen gebotst.



Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en wat de toedracht van het ongeluk is. De Utrechtseweg is afgesloten voor verkeer.