Bakker Nico mag geen brood meer bakken in zijn achtertuin: ‘Ik ben mijn broodwinning kwijt’

In augustus vorig jaar begon Van Meijel met het concept ‘Bakker Nico’. Hij bouwde de schuur in zijn tuin om tot een kleine bakkerij. Op donderdag en vrijdag kneedde hij er focacciadeeg, goot hij notenbrood in de juiste vorm en bakte hij kaneelbroodjes. Belangstellenden konden online een bestelling doen en deze afhalen. De bakker kreeg zo’n tachtig bestellingen per week.



Graag wilde hij zijn nieuwe zaak in een winkelstraat beginnen, maar de coronacrisis maakte dat te riskant. ,,Daar hadden we begrip voor", zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Vandaar dat we de bakker een tijdelijke vergunning hebben verstrekt, als springplank voor een starter naar een vestiging elders.” Die vergunning was tijdelijk, omdat het bestemmingsplan in de buurt alleen wonen toestaat.