Beaver deceiver is het nieuwe wapen tegen oprukkende bever

Man die stagiaire zo belaagde dat ze moest onderdui­ken hoeft de cel niet meer in

5 maart ARNHEM - Een 51-jarige man die als patiënt in Wolfheze een verpleegkundige in opleiding uit Malden zodanig belaagde en bedreigde dat ze ondergedoken heeft gezeten, is dinsdag veroordeeld. De rechtbank legde hem een jaar cel waarvan drie maanden voorwaardelijk op, opname in een beschermde woonvorm, ambulante behandeling en een contactverbod.