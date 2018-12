Bed and Breakfast wil heldenverhaal van Jan Peelen levend houden: ‘In Amerika was dit allang verfilmd’

Update Hoogste ambtenaar Renkum vertrekt

11 december OOSTERBEEK - Renkum gaat op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris. De gemeente maakte dinsdagmiddag bekend dat Jeroen Steverink, die sinds april 2013 de hoogste ambtenaar is in het raadhuis in Oosterbeek, begin volgend jaar vertrekt. Het ambtenarenkorps is daarvan inmiddels op de hoogte gesteld. Datzelfde geldt voor de gemeenteraad.