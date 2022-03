Bennekomseweg in Renkum langer dicht omdat gemeente straat opnieuw wil asfalteren

Politie en EOD zoeken mortiergra­na­ten in de Rijn bij Oosterbeek, na vondst van magneetvis­sers

De politie en de Maritieme Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zoeken in het water bij de veerstoep in Oosterbeek naar munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Twee magneetvissers hebben daar zes tot zeven mortiergranaten in het water zien liggen.

15 maart