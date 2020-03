Beschonken bestuurder botst op auto die in brand vliegt op A50 bij Heelsum

Corona-brandhaard Oosterbeek wacht rustig af: ‘Het is een hoop paniek zaaien’

14 maart OOSTERBEEK - De Gelderse gemeente met de meeste corona-patiënten is Renkum. Volgens de laatste telling zijn er twee inwoners van Doorwerth besmet en vijf in Oosterbeek. De Oosterbekers laten zich niet gek maken, maar toch is Albert Heijn een mierennest.