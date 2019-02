Bestelbus in brand op A50 bij Renkum: snelweg dicht

Trucker vrijgela­ten na ongeluk A50 waarbij Oosterbe­ker omkwam

13:52 NISTELRODE - De Roemeense vrachtwagenchauffeur die vrijdag werd aangehouden na een dodelijk ongeval op de A50 bij Nistelrode, is zaterdag in de loop van de dag vrijgelaten. De 60-jarige trucker, die niet in Nederland woont, blijft wel verdacht van betrokkenheid bij de aanrijding. Een 52-jarige man uit Oosterbeek overleefde het ongeluk niet.