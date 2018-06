Bewoners Rosandepolder vieren jubileum: 'Vroeger werd je met de nek aangekeken'

Bloed aangetrof­fen na inbraak in bedrijfs­bus Doorwerth

17 juni DOORWERTH – Op het industrieterrein aan de Cardanuslaan in Doorwerth is, vermoedelijk tussen zaterdagavond en zondagmiddag, ingebroken in een bedrijfsbus. Hierbij is bloed aangetroffen en gereedschap buitgemaakt.