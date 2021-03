Bezienswaardigheid Zorro is niet meer: zwarte zwaan door hond doodgebeten

Geschokte reacties op neerhalen van honderd jaar oude eiken in Wolfheze: ‘Misdadige bomenslach­ting’

24 februari WOLFHEZE - ,,Een misdadige bomenslachting.” Zo noemt de 80-jarige Ulbe Anema het neerhalen van zo’n honderd eiken nabij boerderij de Boschhoeve in Wolfheze. ,,Ik schrok me dood toen ik maandag ontdekte wat er was gebeurd”, vertelt hij. ,,De mooie bomenlaan was veranderd in een zandpad met afgezaagde stompen.”