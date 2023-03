Bij de Renkumse buurtbus rijden op 8 maart alleen vrouwen: ‘Ik word altijd kriegel van dat soort dagen’

Bij de buurtbussen in Renkum zit woensdag 8 maart op elke dienst een vrouw achter het stuur. Het is dan Internationale Vrouwendag. Voor de buurtbusvereniging Veluwezoom-West aanleiding om te laten zien dat dit vrijwilligerswerk net zo goed door vrouwen gedaan kan worden.

Als bijvangst hopen de initiatiefnemers dat zich, hoewel er wel voldoende chauffeurs zijn, méér vrouwen aanmelden voor dit werk. Nu zijn er zeven vrouwen actief als chauffeur.

Het idee is afkomstig van Sytske Sipkema (49), die in december wat oude mailtjes door zat te nemen en zag dat het op 8 maart Vrouwendag is. Ze zegt in een persbericht van de buurtbusvereniging dat ze daarna de andere vrouwelijke chauffeurs benaderde, die allemaal enthousiast waren om op vrouwendag te rijden. ,,Op de kerstborrel vroegen de mannen zich af waarom 8 maart al zo vroeg was ingeroosterd.”

‘Als je kijkt naar Afghanistan’

Sipkema zegt zelf niet veel te hebben met Vrouwendag. ,,Ik heb een technische opleiding en werk in de techniek, dus met veel mannen. Dan word ik altijd een beetje kriegel van dat soort dagen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Afghanistan, waar meisjes niet meer naar school of universiteit mogen en niet alleen over straat, dan is het wel goed om daar bij stil te staan.”

Quote Op de kerstbor­rel vroegen de mannen zich af waarom 8 maart al zo vroeg was ingeroos­terd Sytske Sipkema

De Buurtbus Veluwezoom West verzorgt met zestig vrijwillige chauffeurs op werkdagen overdag ieder uur de verbinding tussen de zes dorpen binnen de gemeente Renkum. Lijn 589 gaat van Doorwerth via Oosterbeek naar Wolfheze en vervolgens via Renkum en Heelsum weer naar Doorwerth. Lijn 590 rijdt de route in omgekeerde richting. Het zijn reguliere busdiensten die deel uitmaken van de dienstregeling van Breng, het openbaar vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen.

De burgemeester van Renkum, Agnes Schaap, en wethouder Daniëlle van Bentem zullen op 8 maart om 11.44 uur stilstaan bij het initiatief van de vrouwelijke chauffeurs van de Buurtbus. Ze doen dat als lijn 590 de halte Gemeentehuis in Oosterbeek aandoet.