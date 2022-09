Bijzondere Airborne-herdenking in beeld

MET VIDEO Britten testen twee roestige vouwfiet­sen van 1944 uit op ‘Hell’s Highway’ naar voormalig slagveld Arnhem

OOSTERBEEK - De Britten Chris Willmott en Seb Philp zijn in Oosterbeek neergestreken met vouwfietsen die de parachutisten van de Airborne Divisie in september 1944 gebruikten tijdens de luchtlandingsoperatie Market Garden. De mannen gaan zaterdag deelnemen aan de Airborne Wandeltocht, met de urn met daarin de as van John Jeffries, veteraan van de Slag om Arnhem.

2 september