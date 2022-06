‘Blikseminslag’ boort gat in rieten kap van net gerenoveerde Oosterbeekse villa: ‘Ik heb het nog nooit zo tekeer zien gaan!’

DUNO wint, maar moet toch de nacompeti­tie in en treft daar (mét trainers­duo Bar­ten-Ax) Blauw Wit’34

DUNO is veroordeeld tot nacompetitievoetbal om handhaving in de zaterdag hoofdklasse A. De ploeg won in Doorwerth wel met 1-0 van Capelle, maar dat bleek onvoldoende om te ontsnappen aan plek veertien.

4 juni