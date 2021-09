Boxmeer haalt top drie in onderzoek tevredenheid van inwoners, Renkum ‘beste van Gelderland’

Minder Arnhemmers haalden coronaprik dan in buurgemeen­ten, GGD met vaccinatie­bus de wijk in

15 september Het percentage mensen dat zich heeft laten vaccineren tegen corona loopt in Arnhem achter bij de buurgemeenten. In Arnhem is 68 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd. In Renkum is dat 79 procent, in Rheden 77 procent en in Rozendaal zelfs 84 procent.