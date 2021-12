Lockdown drama voor ondernemers: ‘Retail en horeca worden kapot gemaakt’

In de mistroosti­ge winkelstra­ten klinkt Jingle Bells: ‘We hebben vier klanten gehad!’

ARNHEM - ,,We hebben vandaag vier klanten gehad. Ik denk dat veel mensen niet weten dat we open zijn om bestellingen af te halen.” Dat zegt Lotte Klanderman van Game Mania in de Jansstraat in het Arnhemse centrum.

19 december