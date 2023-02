Natuurzorg Veluwe-Vallei maakt weg vrij voor padden bij Doorwerth. En dat is niet alleen goed voor de pad

indebuurt.nl Parel van Funda: in deze verbouwde boerderij in Arnhem woon je landelijk maar tóch in de stad

In Arnhem en omstreken staan geregeld bijzondere huizen te koop. Van kleine, pittoreske woningen tot riante villa’s. In de rubriek Fundaparels licht indebuurt huizen uit die opvallen. Deze week: een verbouwde woonboerderij uit 1932 waarin je tegelijkertijd landelijk én in de stad woont.

6 februari