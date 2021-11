Brand bij zorgcentrum in Oosterbeek, tientallen bewoners van afdeling gestuurd

Route van de Sint door Heelsum en Renkum is geheim. ‘Niet handig, ouders willen niet eindeloos wachten met kleuters’

Is de route van Sinterklaas in een jeep door Heelsum en Renkum nu geheim of niet? Dat is de grote vraag voor ondernemersvereniging Unicum in Heelsum. Ze hoopt de route van de tocht toch bekend te mogen maken. ,,Ouders willen niet eindeloos met de kleuters staan wachten in de hoop een glimp van de sint op te vangen”, zegt Gerrit Straatman van Unicum.

