Brand in dierenartsenpraktijk Renkum

Telkens klachten over geluids­over­last: kunnen we minder van elkaar hebben?

9 augustus NIJMEGEN/ARNHEM - Spelende kinderen, luidruchtige buren en wéér een evenement om de hoek: herrie van anderen is voor veel mensen een grote bron van ergernis. Is er nu echt meer geluidsoverlast of kunnen we gewoon minder van elkaar hebben?