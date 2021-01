Brandstichters Renkum dreigden opnieuw brand te stichten: ‘Is mijn geld er niet, dan gaat dat huis plat’

Gaslek in pand Renkum waar vorig jaar grote brand woedde

9 januari RENKUM – De brandweer is zaterdagmiddag druk met een gaslek aan de Bellevue in Renkum. In de appartemententen vinden sloopwerkzaamheden plaats, waarbij vermoedelijk een gasleiding is geraakt. ,,Wij kunnen op dit moment niet meer dan de locatie veiligstellen. Het is nu wachten op Liander”, vertelt de teamleider van de brandweer.