Brandstichting bij zorglocatie in Oosterbeek: twee gewonden, pand onbewoonbaar

Voetbal­clubs op Heelsums sportpark gedupeerd door inbrekers: forse schade

10 augustus HEELSUM - Bij zowel voetbalvereniging CHRC als buurman RVW op het sportpark in Heelsum is ingebroken. Bij de een in de nacht van zondag op maandag, bij de tweede in de nacht van maandag op dinsdag. Opvallend is dat niets is meegenomen. ,,Zelfs nog geen zakje chips”, zegt RVW-voorzitter Dick van Deest aangeslagen. ,,Ja, hier word ik droevig van.”