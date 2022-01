Brandweerlieden rukken uit voor een verkoolde diepvriespizza pepperoni

Behoud van kinderboer­de­rij in Heelsum stap dichterbij: wethouder zegt toe zich ervoor in te zetten

Het behoud van kinderboerderij Heidestein in Heelsum is weer een stap dichterbij. Wethouder Joa Maouche heeft de gemeenteraad toegezegd dat Renkum aan de slag gaat. ,,Wij gaan ons best doen om ervoor te zorgen dat er een mooi plan komt voor de kinderboerderij.’’

27 december