Britse Airborneveteraan Larry Martin (1923-2020) stond onlangs nog bij het graf van gesneuvelde kameraad

ARNHEM - Airborneveteraan Lawrence Martin is zondag 28 maart op 97-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Engeland, ruim twee weken na zijn bezoek aan Oosterbeek. Hij maakte deel uit van een groep veteranen die uitgenodigd was voor het vernieuwde Airborne Museum Hartenstein. Die opening werd afgeblazen vanwege de coronacrisis.

Hiltje van Eck, voormalig bestuurslid van de Arnhem 1944 Fellowship en nauw betrokken bij het wel en wee van de veteranen, heeft Martin op 11 maart nog ontmoet in Oosterbeek. In restaurant Schoonoord hadden de veteranen het geweldig naar hun zin, bij een heerlijke maaltijd en een glas bier. ,,Larry is in het ziekenhuis overleden aan een longontsteking", zegt Van Eck. ,,Er is geen bewijs dat de oorzaak corona was.”

Britse veteranen moeten nu thuis blijven

De Britten kondigden op 19 maart vergaande maatregelen af om verspreiding van het virus te vermijden. Veteranen wordt sindsdien op het hart gedrukt om thuis te blijven. British Legion stelt de website open voor hun verhalen. Vrijwilligers van de organisatie van taxi's die de veteranen altijd naar Arnhem brengen staan de mannen met raad en daad terzijde.

Veel condoleances

De schoonzoon van Martin, die hem bij menig bezoek aan Nederland begeleidde, zit voor de zekerheid in quarantaine thuis, vertelt Van Eck. De familie van Martin krijgt veel condoleances. Mensen betreuren het dat de uitvaart noodzakelijkerwijs in kleine kring zal moeten plaats vinden.



Veel mensen eren Martin op Facebook van de Arnhem Boys van de Britse fotograaf Richard Jopson. Hij legde een paar jaar terug 28 hoog bejaarde veteranen uit Groot Brittannië, Canada en Polen in krachtige portretten vast bij hen thuis. Martin was een van hen.

Bezoek aan Schoonoord

Lawrence Martin bij zijn aankomst in het Fletcher Hotel Doorwerth in 2018, daags voor de Airborne Wandeltocht. Martin kwam op 11 maart met andere veteranen in een Londense taxi aan in hartje Oosterbeek, na een reis met de veerboot onder begeleiding van The Taxi Charity for Military Veteran. De mannen kregen een warme ontvangst. Ze waren al gewend aan het Nederlands gebod om handen schudden te vermijden en gaven menigeen jolig een elleboog. Martin genoot met volle teugen van alle aandacht. Hij was een graag geziene gast bij de herdenkingen in Arnhem, Oosterbeek en Wageningen. Hij keek graag vanaf het bordes bij Hartenstein naar de Airborne Wandeltocht.

In de val tijdens de slag bij Hartenstein

Martin raakte tijdens de Slag om Arnhem ingesloten bij Hartenstein, het Britse hoofdkwartier in september 1944. Samen met zijn kameraden vouwde hij een parachute uit om de bemanning van de geallieerde vliegtuigen boven hen te smeken om hun voorraden af te werpen op de juiste plek. De meeste voorraden vielen in handen van het Duitse leger.



Na het eten in Schoonoord bezocht Martin met enkele andere veteranen de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek ,,Acht dagen lang heb ik geen eten gehad’’, vertelde hij een paar jaar terug. ,,Een granaatsplinter ketste af op de dolk die ik op mijn been droeg.’’

Larry Martin tijdens de Tweede Wereldoorlog, als militair bij 1st Airborne Division Royal Signals.

Terug met de veerboot