Buurttuin aan een van de oudste straten in Renkum moet een echte ontmoetingsplek worden

Kleinere struiken

De buurttuincommissie kan hulp gebruiken. ,,Je kunt jouw tuinplanten of kleinere struiken brengen, maar we kunnen ook stekken en zaaigoed gebruiken”, gaat Van der Molen verder.



,,Tijdens de buurttuindagen kunnen mensen zelf ook hun handen uit de mouwen steken. Gereedschap meenemen is handig, maar niet noodzakelijk. Het is de bedoeling dat ons team wordt versterkt. We zoeken mensen die het leuk vinden om te tuinieren en om buurtactiviteiten te organiseren.’’



Uitgebloeide bloembollen kunnen in de nieuwe buurttuin opnieuw worden gepoot. Die zorgen het volgende seizoen voor een kleurrijk tafereel aan de Waterweg. ,,We beginnen klein”, zeggen de dames. ,,De komende jaren zal de tuin verder groeien en bloeien.”