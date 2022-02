Buurvrouw zegt dat villa in Oosterbeek werd gebouwd zonder dat zij het in de gaten had

DEN HAAG/ OOSTERBEEK - Is het mogelijk dat aan de Wolfhezerweg in Oosterbeek een villa is gebouwd zonder dat de buurvrouw ook maar iets in de gaten had? Op deze vraag mag de Raad van State antwoord geven.

Een bewoonster van de Wolfhezerweg zegt dat haar zoiets is overkomen. Toen in juli 2017 het funderingsvlak werd afgezet met paaltjes en latten was zij op een studiereis in Noorwegen. Toen zij half december dat jaar terug kwam stond er een betonmolen en een hijskraan op het perceel naast haar en was de bouw in volle gang.

Bezwaar te laat

Ze maakte er op 27 december 2017 vanaf de openbare weg een foto van. Ze stuurde die mee met een handhavingsverzoek richting gemeente Renkum. Die reageerde met de mededeling dat er op 22 juni 2017 een omgevingsvergunning was verleend aan Architectenbureau Prent. Daar was geen bezwaarschrift tegen ingediend. Einde oefening voor de buurvrouw, vond Renkum. De gemeente verklaarde haar niet-ontvankelijk.

Rechter fluit gemeente terug

Daar kwam de gemeente niet mee weg bij de rechtbank Gelderland. Die zag dat de verleende vergunning niet in een huis-aan- huisblad was gepubliceerd wat wel had gemoeten. ,,Een foutje van ons’’, bekende een woordvoerster van de gemeente woensdag via een videoscherm. Maar de gemeente blijft erbij dat de Oosterbeekse niet op tijd bezwaar heeft gemaakt en dat dat haar eigen schuld is. Renkum zegt dat vóór de vergunning werd verleend het bestemmingsplan is gewijzigd voor de nieuwe villa.

Gemeente houdt voet bij stuk

De Oosterbeekse wist daarvan. Dan kun je op korte termijn een vergunningsaanvraag verwachten, vindt de gemeente. ,,Vertrek naar het buitenland is dan voor eigen risico’’, zegt de woordvoerster. De villabewoonster legt zich er niet bij neer. Zij had iemand die voor haar de post uit de brievenbus haalde. Daar zat al die tijd niets alarmerend bij. Had diegene de buurvrouw niet kunnen inlichten over de bouwwerkzaamheden die waren begonnen? ,,Die persoon had niet de instructie om daarover te waarschuwen’’, zei adviseur A. ten Hoeve namens de protesterende buurvrouw.

De Raad van State moet bekijken of de termijnoverschrijding te repareren is. Dat kan als de burger buiten zijn schuld niet op de hoogte was van de vergunning. De vraag is of de buurvrouw niet te laat aan de bel heeft getrokken en of ze dat niet eerder had moeten doen. Als de Raad van State haar gelijk geeft moet de gemeente alsnog haar bezwaar in behandeling nemen.