Caravan schaart bij Wolfheze, vrouw gewond

Voetbalwed­strijd ter ere van The Legend: 'Voetbal was zijn lust en leven'

11:01 RENKUM - Wim van den Born voetbalde jarenlang bij Redichem en Wodanseck. Hij was serieus op het veld en vaak aan het dollen in de kleedkamer. Op 13 april dit jaar overleed The Legend op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Vandaag is er een voetbalwedstrijd ter nagedachtenis aan hem.