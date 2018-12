Chaos op A50 door vrachtwagen die lading aardappelen verliest: vertraging neemt af

Renkumse sport­school Sjabbens blijft in de familie

7:26 RENKUM - Sjabbens Sports & Health blijft in de familie. Endo Sjabbens neemt het bedrijf aan de Bram Streeflandweg in Renkum per 1 januari 2019 over van zijn ouders Henk en Coby. Zij doen een een stapje terug.