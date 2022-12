Conflict in Doorwerth: mag een oude schuur vervangen worden door een veel groter huis?

Interview Een stripboek over een chocolade­fa­bri­kant ‘met onprettige kanten’: ‘Allemaal niet fraai’

Theodoor Driessen uit Doorwerth was een van de belangrijkste chocoladefabrikanten van het land. Maar ook een man met onprettige kanten: hij dweepte met Hitler. De Oosterbeekse striptekenaar Hennie Vaessen maakte een beeldverhaal over zijn leven. ,,Ik heb een paar ingrediënten, kunst, chocola en de oorlog, in de blender gegooid en daar kwam dit boek uit.”

11 november