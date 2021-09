Corona geeft Airborne Herdenking sfeer van verlatenheid: ‘Hoop dat jullie hier volgend jaar weer met honderden tegelijk kunnen staan’

Renkumer blijft in voorarrest voor diefstal met geweld in Veenendaal

7 september VEENENDAAL/ RENKUM/ ARNHEM – Het voorarrest van een 39-jarge man uit Renkum is afgelopen vrijdag door de rechtbank in Utrecht met drie maanden verlengd. De man is betrokken bij diefstal met geweld en een mishandeling in Veenendaal eerder dit jaar.