CORONAKAART | Cijfers knallen omhoog in Renkum en Doetinchem; flinke stijgingen in midden en oosten Gelderland

RENKUM / DOETINCHEM - De besmettingscijfers knallen in een aantal gemeenten flink omhoog: in Renkum en Doetinchem zijn de afgelopen zeven dagen zelfs meer dan dubbel zoveel corona-infecties dan vorige week.

In het midden en oosten van Gelderland gaat het met de coronacijfers ook veel slechter dan in de rest van het land. Vandaag werden er door het RIVM 5330 nieuwe besmettingen vastgesteld, flink meer dan gisteren en eergisteren. Maar over een hele week bezien zijn er nog iets minder dan de week ervoor.

Dat is in veiligheidsregio Gelderland-Zuid ook zo. In het gebied rond Nijmegen, het Land van Maas en Waal en het Rivierengebied neemt het aantal besmettingen iets af. Hoe anders is dat in de veiligheidsregio's Gelderland-Midden (regio Arnhem/Ede) en Noord- en Oost-Gelderland (met de Achterhoek). Daar zijn stijgingen van bijna 20 procent.

Renkum

In de regio waar de Gelderland verschijnt stijgen de besmettingscijfers het hardst in Renkum: plus 130 procent. Doetinchem is goede tweede met een stijging met 110 procent, terwijl het besmettingsniveau daar toch al hoog was: nu zijn er daar omgerekend meer dan 250 op de 100.000 mensen besmet, de hoogste alarmfase. Ook in gemeenten als Oost Gelre, Neder-Betuwe en Wageningen stijgt het aantal nieuwe besmettingen veel harder dan elders.

De gemeente Grave doet het qua besmettingsniveau in de regio het slechtst: daar zijn meer dan drie op de duizend mensen de afgelopen week besmet bevonden. Maar dat was een week eerder ook al zo. In de veiligheidsregio waartoe die gemeente behoort, Brabant-Noord, dalen de besmettingscijfers deze week ook: min 11 procent.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal gedaald. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1913, dat zijn er 50 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van hen liggen er 560 op de intensive care, vier meer dan een dag eerder.

