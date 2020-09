D66 Renkum stapt uit coalitie om ‘onwerkbare situatie’

Onwerkbare situatie

Maar, stelt de partij, dit voorstel kon niet op de steun van coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en VVD rekenen. Ook het voorstel van D66 om een wethouder in te stellen met minder fte zou niet worden gesteund. Daarmee is volgens D66 ‘een onoverkoombaar verschil van inzicht ontstaan’ en ‘een onwerkbare situatie gecreëerd’.



Daarom heeft de fractie besloten uit de coalitie te stappen. ,,Na het voeren van een intensieve dialoog in de fractie zelf is D66 Renkum tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende vertrouwen is in de huidige coalitie’’, licht de partij toe.



Met het vertrek van D66 is de coalitie haar meerderheid kwijt. Zij heeft nu nog 10 van de 23 zetels.