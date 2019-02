Dankzij pizza’s kan Lotte uit Oosterbeek naar het WK gewichtheffen

Uitzicht op kerk Driel houdt Oosterbeek bezig

29 januari OOSTERBEEK - Ontnemen bomen in een weiland aan de Geelkerkenkamp in Oosterbeek het zicht op de kerk in Driel of niet? Deze vraag stond centraal in een bomvolle trouwzaal van het Oosterbeekse gemeentehuis, waar de onafhankelijke bezwarencommissie zich over dit probleem boog.