De chef van restaurant LETS heeft de liefde die de bediening nog moet vinden

Wat mijn naam is? Klopt, helemaal eerlijk ben ik daar nooit over bij binnenkomst van een horecazaak, maar dit is wel een heel scherpe blik die ik toegeworpen krijg. Het is jammer, dat zo’n eerste indruk de sfeer nogal kan drukken.



Er zijn gastvrouwen of -heren die je het luxe gevoel geven dat het je een avond aan niets gaat ontbreken. Maar ik heb nu het idee dat ik bij Gods gratie mag doorlopen.



We zijn in Oosterbeek en iedereen hier lijkt elkaar te kennen, te zien aan de klapjes op schouders en buiken. Oosterbeek houdt ook van deftig. LETS is dat ook, op een levendige en moderne manier.



Het plafond is zwart, de muren hebben een repeterende, haast psychedelische tekening en her en der hangen zijdeachtige blauwe en zachtroze gordijnen. Het hart van de zaak is de keuken, die aan twee zijden een groot venster heeft waardoor je van alle kanten bij de keukenbrigade op de vingers kan kijken.