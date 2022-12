De Kribbetjestocht wordt in Renkum steeds groter, nu al 130 kerststallen in vensterbanken, tuinen en garages

De Kribbetjestocht wordt in de gemeente Renkum een steeds groter evenement. Vanaf vandaag zijn maar liefst 130 kerststallen te bewonderen in vensterbanken, tuinen en garages. Wie wil, kan zelf een wandel- of fietstocht uitzetten langs de verschillende adressen in Oosterbeek, Heelsum en Renkum.

Het idee voor de tocht ontstond vorig jaar. ,,We vonden het zo leuk dat we wat mensen hebben opgetrommeld”, zegt Maartje Kalkman van de organisatie. ,,We wilden graag een kerstsfeer creëren, maar door corona kon er eigenlijk niets. Dit evenement konden we helemaal coronaproof houden.”

De eerste editie vorig jaar werd alleen in het dorp Renkum gehouden. Nu doen ook Oosterbeek en Heelsum mee. Kalkman: ,,We wilden klein beginnen, maar het was direct een succes. Mensen hadden er echt werk van gemaakt voor het raam en buiten. De een had een mooi schilderij gemaakt en dat in het raam gezet. De andere had een kribbe gemaakt van oude sokken. En een persoon had de garagedeur opengezet en daar een prachtige, zelfgemaakte kerststal geplaatst.”

Quote Bezoekers kunnen hun eigen route uitzetten langs de stipjes. Sommigen doen er veel in een keer, anderen elke avond een paar Maartje Kalkman, Kribbetjestocht gemeente Renkum

Het idee achter het evenement is simpel. Wie mee wil doen, meldt zich vooraf aan. ,,We hebben eigenlijk maar een eis: de kribbe moet vanaf de straat goed te zien zijn. Van 16 december tot en met 6 januari”, zegt Kalkman.

Iedereen die zich aanmeldt, is een stipje op een plattegrond van de drie dorpen. ,,Bezoekers kunnen hun eigen route uitzetten langs de stipjes. Sommigen doen er veel in een keer, anderen elke avond een paar.” De adressen zijn te herkennen aan de gele ster die buiten hangt.

In kerstsfeer komen

Ongeveer 130 mensen tonen een kribbe. In Renkum en Heelsum doen zo’n tachtig adressen mee. In Oosterbeek zijn het er vijftig. ,,We hopen dat dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Hopelijk doen volgend jaar ook de andere Renkumse dorpen mee en kunnen we het aankleden met bijvoorbeeld een koor, zodat mensen nog meer in de kerstsfeer komen”, zegt Kalkman.

De plattegronden zijn te vinden op de Facebookpagina van Kribbetjestocht gemeente Renkum, in de minibiebs in Oosterbeek, in het Huis van Renkum in Renkum en in de app Routefabriek.

