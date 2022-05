De Kromme Dissel houdt sterrenrecord: ‘Ik ben echt enorm trots op ons team’

,,Elk jaar opnieuw wachten we met veel spanning op de uitslag van de Michelin Nederland. Ondanks dat wij het gehele jaar door niet afwijken van onze strategie en met trots, liefde en passie met het team blijven doen waar wij goed in zijn, kan de uitkomst van de presentatie toch altijd nog anders uitpakken. Gelukkig kunnen wij ook dit jaar die prachtige Michelinster weer op onze gevel bevestigen”, vertelt Tonny Berentsen, chef-kok van De Kromme Dissel in Heelsum.

De Kromme Dissel heeft voor de 51ste keer een Michelinster ontvangen in het DeLaMar Theater in Amsterdam tijdens de jaarlijkse sterrenceremonie. Het team van het sterrenrestaurant heeft hiermee opnieuw het record verbroken.

Niet eerder slaagde een Nederlands restaurant er in om zoveel aaneengesloten jaren drager te mogen zijn van één Michelinster. ,,Ik ben echt enorm trots op ons team en de waardering die we hebben gekregen.” Volgens chef-kok Tonny Berentsen is het geheim van restaurant De Kromme Dissel de combinatie tussen traditie en vernieuwing. ,,De gerechten op de kaart hebben een klassieke Franse basis, maar juist in deze gerechten zoeken wij de vernieuwing in verrassende smaakcombinaties.”