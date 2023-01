De markten in Oosterbeek en Renkum worden zelfstandig, ondernemers nemen beheer over

Interview Bart is de nieuwe boswachter van Sonsbeek: ‘Wij eten hier hert op brood’

ARNHEM - Voor velen is Park Sonsbeek in Arnhem een plek om te wandelen, picknicken of sporten. Maar voor boswachter Bart Castelein (44) en zijn gezin is het een woonplek. Bang is hij niet, al gebeuren er wel volop gekke dingen.

9:34