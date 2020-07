De villa's gaan als warme broodjes over de toonbank

Makelaar Jan Wassink opereert voor R365 Christie’s International Real Estate vooral in het exclusieve segment, woningen met een vraagprijs van een miljoen euro of meer. Hij ziet dat de zaken goed gaan. ,,We hebben recentelijk een aantal dure objecten verkocht, aan de Schurinklaan in Eefde en één in Laren met een waarde van boven de twee miljoen euro.”



Wassink is niet de enige makelaar die goede zaken doet. Ook Gerald van Drie van Drieklomp Makelaars en Rentmeesters Oosterbeek gaat het voor de wind. ,,Afgelopen week twee weken hebben we panden in Oosterbeek en Doorwerth met een waarde van meer dan twee miljoen euro binnen een week verkocht.”