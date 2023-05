Denny (15) is de jongste topgolfer op het KLM Open, zijn vader en broer maken dat alleen niet meer mee

Bauwi (33) overleden: gorillalei­der Burgers’ Zoo laat 3 zoons en 6 dochters na, én 1 kleindoch­ter

Zilverrug Bauwi, de leider van de gorillagroep van de Arnhemse dierentuin Burgers’ Zoo, is op 33-jarige leeftijd overleden. Vorige week zaterdag heeft de dierentuin besloten de gorilla in te laten slapen, na een kort ziekbed. Dat laat Burgers’ Zoo in een persverklaring weten.