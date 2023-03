Designklassiekers van Oosterbeekse ontwerper in collectie Rijksmuseum: ‘Verrast en bijzonder vereerd’

interview Ruud-Jan Kokke maakte nieuw evacuatie­mo­nu­ment: ‘Ik wil me blijven verwonde­ren’

Kunstenaar Ruud-Jan Kokke (66) uit Oosterbeek laat zijn sporen in heel Nederland achter. Vorige week werd het evacuatiemonument op het Velperplein in Arnhem onthuld. ,,Als kind was ik een uitvinder.”