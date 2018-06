Deze Michelinsterrenchef wil jouw amuse

Cel geëist tegen Renkumer die tijdens rijden man met mes mishandel­de

6 juni ARNHEM – Tegen een 22-jarige inwoner van Renkum is vandaag een gevangenisstraf van drie jaar geëist waarvan een jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie verwijt hem dat hij in april vorig jaar in Ede iemand in een auto sleurde, tijdens het rondrijden zijn gezicht ‘tot pulp’ sloeg, met een mes in zijn been stak en uiteindelijk beroofde.