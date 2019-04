Deze ‘monsieur Courage’ kocht een immens klooster dat al 25 jaar leeg staat: ‘Ik kon er niet van loskomen’

Henk Wim Lijftogt. Geboren en getogen in Doorwerth. Woonachtig in Arnhem. Een man in bonus, die na een zeer geslaagde zakendeal in 2013 zichzelf de vraag stelde: wat wil ik nog? Hij weet het nu: bouwen aan een nalatenschap, waaraan zoveel mogelijk mensen plezier beleven.



Bij de voordeur van zijn monumentale herenhuis staat een groot Boeddhabeeld. In de hal en woonkamer hangen metershoge hoofden, geschilderd door couturier en kunstschilder Mart Visser. Ze kijken de bezoeker indringend aan. ,,Mensen gaan er vaak met de rug naartoe zitten. Ze kunnen de aanblik van die hoofden niet verdragen. Daar heb ik geen last van. Ik kan er wel naar blíjven kijken”, zegt Lijftogt.