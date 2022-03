Dick en Ron lichten de doopceel van de Père-Lachaise van Oosterbeek: ‘Hier liggen alle rangen en standen’

Oorlogshel­den niet langer onvindbaar op Airborne Begraaf­plaats: veteranen krijgen plek in digitaal monument

OOSTERBEEK - Honderden veteranen van de Slag om Arnhem zijn na hun overlijden met hun as naamloos bijgezet onder een graszode op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. Op hun nadrukkelijk verzoek, omdat ze dicht bij hun kameraden willen liggen die in september 1944 sneuvelden. Roland de Kwant brengt de graven voor het eerst in kaart in een digitaal monument. ,,Zo kunnen nabestaanden voortaan hun dierbaren terugvinden.”

