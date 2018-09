Directeur Parenco stapt op: 'Niet vanwege stankoverlast'

Jolinks vertrek komt exact een jaar na het vertrek van zijn voorganger Geert Wassens. Onder diens leiding was Jolink plaatsvervanger en verantwoordelijk voor onder meer de productverkoop. ,,Parenco was een zelfstandig bedrijf dat niet alleen papier en verpakkingspapier produceerde, maar ook verantwoordelijk was voor de verkoop van het product en een eigen bankrelatie had. Die laatste twee zijn met de overname van Smurfit Kappa centraal geregeld vanuit Ierland. Negatief gesteld is Parenco nu alleen nog een unit, een productielijn."



De Renkumse papierfabriek Parenco kwam sinds de ingebruikname van papiermachine 2 (PM2) in 2016 regelmatig negatief in het nieuws. Veel inwoners van het dorp Renkum klaagden over stank, trillingen en geluidsoverlast. Afgelopen woensdag was er zelfs nog een debat in de Renkumse gemeenteraad over de overlast van Parenco. Wethouder Joa Maouche kondigde daar aan dat hij aankomende woensdag een afspraak met de directie van Parenco heeft. Hij zal dan tegenover Jo Cox zitten. Zijn vertrek heeft niets te maken met die overlast, aldus Jolink.