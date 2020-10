‘Disneyvilla’ in Oosterbeek is verkocht

Volgens verkopend makelaar Ben Spitman wordt de laatste tijd veel verkocht in het exclusieve segment van de markt. ,,Door corona zijn mensen tot inkeer gekomen. Ze hoeven niet meer vijf dagen per week naar kantoor in de Randstad en kijken daarom ook in het oosten. Als je nog maar twee dagen in de week naar het westen hoeft, kun je de rest van de week werken in je mooie werkkamer thuis.” Het coronavirus versterkt die trend. De villa aan de Dreyenseweg is overigens verkocht aan mensen die al in de regio woonden.