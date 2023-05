Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Gelderland

Vluchtelin­gen krijgen volgend jaar les in kantoor­pand Meteo Consult: ‘Enorme opluchting’

Goed nieuws voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs voor vluchtelingen in Wageningen. Na maanden van onzekerheid over huisvesting, is er een noodoplossing gevonden voor de Internationale Schakelklas (ISK) van scholengemeenschap Pantarijn.