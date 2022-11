‘Dodenrit’ van Drs. P helpt niet echt bij het wegnemen van mijn wolfsangst. Ziet hij/zij mij als prooi?

Voetbalprogramma Arnhem e.o. DUNO ontvangt virtueel koploper DTS'35, derby VDZ-Eldenia en kraker Dinxperlo-V­VO

DOORWERTH/ARNHEM - De streekderby tussen DUNO en DTS'35 Ede is een van de publiekstrekkers in het regionale amateurvoetbal dit weekeinde. De ploeg uit Doorwerth heeft drie punten achterstand op de Edese formatie, virtueel koploper in de eerste klasse D.

4 november