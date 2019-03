Doodgebeten hondje Zaza druppel voor dierenarts: ‘Er moet wat veranderen’

video Renners maken een rondje door antiek Nederland in Arnhems Openlucht­mu­se­um

17 maart ARNHEM - ‘Deelnemen is belangrijker dan winnen'. Het credo van de Olympische Spelen is ook van toepassing op het Rondje Nederland, de hardloopwedstrijd in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem die dit jaar voor de 18e keer werd gehouden. Een kleine duizend leerlingen van tien basisscholen uit Arnhem en één uit Doorwerth deden toch hun uiterste best om als eerste over de finish te komen.